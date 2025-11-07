International Flavors Fragrances hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

International Flavors Fragrances lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 17,74 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei International Flavors Fragrances noch ein Gewinn pro Aktie von 18,03 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,25 Prozent auf 3 584,67 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 752,19 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at