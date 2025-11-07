International Flavors Fragrances informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

International Flavors Fragrances hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,93 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,69 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at