International Flavors Fragrances informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

International Flavors Fragrances hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 77,99 ARS gegenüber -350,070 ARS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3 886,76 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 000,88 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at