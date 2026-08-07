International Flavors Fragrances legte Quartalsergebnis vor

International Flavors Fragrances äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte International Flavors Fragrances ein EPS von 2,38 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat International Flavors Fragrances im vergangenen Quartal 1,95 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte International Flavors Fragrances 2,76 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at