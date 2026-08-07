International Flavors Fragrances präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

International Flavors Fragrances lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,48 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 227,82 ARS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,29 Prozent auf 2 753,04 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel hatte International Flavors Fragrances 3 175,08 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at