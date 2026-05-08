International Flavors Fragrances präsentierte Quartalsergebnisse

International Flavors Fragrances veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,980 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Flavors Fragrances in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,74 Milliarden USD im Vergleich zu 2,84 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at