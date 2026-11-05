International Flavors Fragrances: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

International Flavors Fragrances präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei International Flavors Fragrances ein EPS von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,91 Prozent zurück. Hier wurden 1,94 Milliarden USD gegenüber 2,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at