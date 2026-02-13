|
International Flavors Fragrances stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
International Flavors Fragrances hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,57 Prozent auf 2,59 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,460 USD gegenüber 0,950 USD im Vorjahr verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat International Flavors Fragrances im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,89 Milliarden USD im Vergleich zu 11,48 Milliarden USD im Vorjahr.
