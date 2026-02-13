International Flavors Fragrances stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

International Flavors Fragrances hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte International Flavors Fragrances -0,180 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,57 Prozent auf 2,59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,77 Milliarden USD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,460 USD. Im Vorjahr waren 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,17 Prozent zurück. Hier wurden 10,89 Milliarden USD gegenüber 11,48 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at