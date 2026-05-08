International Flavors Fragrances stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

International Flavors Fragrances hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren -3,980 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat International Flavors Fragrances 2,74 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,84 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at