International Flavors Fragrances stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

International Flavors Fragrances hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,38 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,95 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 29,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at