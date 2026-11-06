International Flavors Fragrances verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

International Flavors Fragrances lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 27,50 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte International Flavors Fragrances 17,71 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 912,67 Milliarden ARS – das entspricht einem Minus von 18,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 579,04 Milliarden ARS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at