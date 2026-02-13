|
13.02.2026 06:31:29
International Flavors Fragrances veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
International Flavors Fragrances präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,38 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten -14,990 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 3 720,59 Milliarden ARS gegenüber 2 769,23 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 151,520 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte International Flavors Fragrances ein Ergebnis je Aktie von 72,49 ARS vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 13 562,81 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10 515,61 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.