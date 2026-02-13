International Flavors Fragrances veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

International Flavors Fragrances präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,38 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten -14,990 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3 720,59 Milliarden ARS gegenüber 2 769,23 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 151,520 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte International Flavors Fragrances ein Ergebnis je Aktie von 72,49 ARS vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 13 562,81 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10 515,61 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at