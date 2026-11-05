International Flavors Fragrances veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

International Flavors Fragrances präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das International Flavors Fragrances ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD vermeldet.

International Flavors Fragrances hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at