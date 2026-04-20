International Frontier Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

International Frontier Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr hatten -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at