International Game Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

International Game Technology stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 668,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 651,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,04 Prozent zurück. Hier wurden 2,51 Milliarden USD gegenüber 2,51 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at