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14.05.2026 06:31:29
International Game Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
International Game Technology hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 587,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 583,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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