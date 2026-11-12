International Game Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

International Game Technology hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte International Game Technology 0,600 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Game Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 607,0 Millionen USD im Vergleich zu 629,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at