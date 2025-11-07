International Game Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

International Game Technology hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte International Game Technology einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 629,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 587,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at