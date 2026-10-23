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23.10.2026 06:31:29
International Gemmological Institute (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
International Gemmological Institute (India) hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,30 INR. Im Vorjahresviertel hatte International Gemmological Institute (India) 3,00 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat International Gemmological Institute (India) mit einem Umsatz von insgesamt 3,98 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 31,04 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,10 INR sowie einem Umsatz von 3,74 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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