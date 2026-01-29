29.01.2026 06:31:29

International Gemmological Institute (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

International Gemmological Institute (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,11 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte International Gemmological Institute (India) 2,86 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent auf 3,20 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 12,30 INR beziffert. Im Vorjahr hatte International Gemmological Institute (India) 10,74 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat International Gemmological Institute (India) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,29 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 10,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

