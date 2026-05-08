International General Insurance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

International General Insurance hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,71 Prozent auf 125,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 129,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at