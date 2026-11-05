International General Insurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

International General Insurance stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte International General Insurance 0,750 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 140,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte International General Insurance 128,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at