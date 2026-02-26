International General Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

International General Insurance ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International General Insurance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie generiert.

International General Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte International General Insurance ein EPS von 2,98 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 516,70 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 534,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at