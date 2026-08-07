International General Insurance legte Quartalsergebnis vor

International General Insurance hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte International General Insurance ein EPS von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat International General Insurance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 132,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at