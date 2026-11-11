International Iconic Gold Exploration: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

International Iconic Gold Exploration hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,04 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei International Iconic Gold Exploration noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at