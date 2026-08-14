International Isotopes legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

International Isotopes hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem Umsatz von 2,7 Millionen USD, gegenüber 3,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at