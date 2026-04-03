International Isotopes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Isotopes äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,9 Millionen USD umgesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr hat International Isotopes im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,07 Millionen USD. Im Vorjahr waren 13,90 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at