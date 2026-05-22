International Isotopes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Isotopes gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,4 Millionen USD – eine Minderung von 26,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at