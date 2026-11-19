International Isotopes hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,6 Millionen USD – eine Minderung von 21,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at