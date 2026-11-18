International Land Alliance veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

International Land Alliance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,000 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at