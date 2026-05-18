International Land Alliance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

International Land Alliance hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

International Land Alliance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte International Land Alliance 0,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at