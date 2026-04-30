International Land Alliance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

International Land Alliance veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat International Land Alliance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,500 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 69,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,43 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,09 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at