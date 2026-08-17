International Meal Company Alimentacao SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

International Meal Company Alimentacao SA präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 BRL. Im Vorjahresquartal waren -0,110 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat International Meal Company Alimentacao SA mit einem Umsatz von insgesamt 419,8 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 462,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 9,24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at