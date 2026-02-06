International Media Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

International Media Acquisition ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International Media Acquisition die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at