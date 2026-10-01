International Metals Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

International Metals Mining stellte am 29.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,160 CAD. Im Vorjahr waren -0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at