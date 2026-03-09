International Money Express: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

International Money Express hat am 06.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 126,4 Millionen USD – eine Minderung von 11,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 142,9 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 520,62 Millionen USD, gegenüber 569,71 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,62 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 628,67 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at