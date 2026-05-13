International Money Express hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

International Money Express hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 124,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 105,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at