International Money Express informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

International Money Express präsentierte in der am 07.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 0,400 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte International Money Express 0,300 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Money Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127,2 Millionen USD im Vergleich zu 99,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,47 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,55 Prozent auf 459,21 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357,21 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 453,89 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at