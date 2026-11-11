International Money Express präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

International Money Express hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,82 Prozent auf 109,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 132,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at