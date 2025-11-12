International Money Express stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

International Money Express präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei International Money Express noch ein Gewinn pro Aktie von 0,530 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 132,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem International Money Express 148,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at