International Money Express stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

International Money Express hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte International Money Express einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat International Money Express im vergangenen Quartal 114,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte International Money Express 137,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at