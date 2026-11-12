International Paper Aktie

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WKN: 851413 / ISIN: US4601461035

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12.11.2026 02:59:46

International Paper: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, International Paper (NYSE:IP) announced sequential earnings progress driven by price realization and operational efficiency across its packaging operations. Strategic facility closures and mill efficiency gains helped offset persistent cost inflation and cautious consumer spending in key markets. Three things management said stand out.

Industrial box demand remains sluggish, but disciplined commercial execution allows the business to capture market share from competitors.

Separating the Europe, Middle East, and Africa (EMEA) business clarifies operational focus and creates two distinct regional packaging companies.

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