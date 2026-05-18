International Paper Acquires Delmarva Corrugated Packaging For Undisclosed Terms

(RTTNews) - International Paper CO. (IP), a sustainable packaging solutions provider, announced Monday it has acquired Delmarva Corrugated Packaging in Dover, Delaware. The terms of the deal were not disclosed.

The strategic acquisition will enhance International Paper's capabilities, expand its market presence, and increase its capacity to produce the highest-quality sustainable packaging solutions for customers.

This acquisition also strengthens International Paper's footprint in the region and supports its long term growth strategy.

The acquisition aligns with International Paper's strategy to maximize value creation for customers, shareholders and employees.