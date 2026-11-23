(RTTNews) - International Paper Company (IP), a sustainable packaging solutions company, Monday said its Board has approved the spin-off of its EMEA Packaging Business into a publicly traded company to be named as DS Smith plc.

The company expects to complete the separation and distribution on December 7, 2026.

Following completion of the separation, International Paper intends to delist its shares from the London Stock Exchange. DS Smith shares will trade on the London Stock Exchange and NYSE under the symbol SMDS. International Paper will retain an approximately 19.9% stake in the company.

IP shares rose nearly 2% in pre-market trading after closing at $30.36 on Friday.