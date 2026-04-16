International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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16.04.2026 20:36:02
International Paper Buys Major US Paper Mill In $360 Million Deal
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