International Paper Company Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for International Paper Company (IP):

Earnings: -$1.126 billion in Q3 vs. -$1.102 billion in the same period last year. EPS: -$2.13 in Q3 vs. -$2.09 in the same period last year. Excluding items, International Paper Company reported adjusted earnings of $197 million or $0.37 per share for the period.

Revenue: $6.197 billion in Q3 vs. $6.222 billion in the same period last year.