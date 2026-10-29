International Paper öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

International Paper präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

International Paper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at