International Paper stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

International Paper hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 798,66 ARS. Im Vorjahresquartal hatten -694,150 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9 294,45 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8 266,06 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at