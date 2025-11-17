|
International Parkside Products: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
International Parkside Products hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,30 Prozent auf 0,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,54 Prozent auf 3,61 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,41 Millionen CAD gelegen.
